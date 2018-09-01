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Geniş kalçan varsa hastalıktan korkma

Geniş kalçan varsa hastalıktan korkma
Türk kadını, yıllarca geniş kalçalarından yakındı. Ancak 'nün yaptığı araştırma şok etkisi yarattı! Buna göre Dünya Sağlık Örgütü bel-kalça oranının kadında 0.85, erkekte 0.9'un altında olması gerektiğini vurguladı. Bu oranın 1'in üzerine çıkmasının risk olduğunu anlattı. Bu açıklamayla birlikte ince bel ve geniş kalçaya sahip Türk kadını, dünyanın diğer kadınlarına göre daha sağlıklı ve doğurgan çıktı! İç Hastalıkları Uzmanı Lütfiye Derya İnal, "Üst bedenin kalçadan daha geniş olduğu elma tipi vücuda üstünlüğü artık bilimsel olarak da kabul görüyor" açıklamasını yaptı.

KIZARTMAYA DiKKAT!
Geniş kalçalı Türk kadınları, kalın belli ve göbekli 'elma' tipi Avrupalı kadınlara göre şanslı çıktı. Ancak yine de uzmanlar uyardı. "Kalça ve basenlerdeki yağlanmayı engellemek için kızartma, makarna, pilav gibi besinleri tüketmeyin" açıklamasını yaptı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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