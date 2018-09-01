Alzheimer sessiz geliyor

İŞİTME, koklama, görme, dokunma ve tatma... Bu beş duyunun normal bir şekilde çalışıyor olması, insan hayatında büyük önem taşıyor. Bunlardan herhangi birinde oluşacak problem, ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Yüksek sesle müzik dinleme, ilerleyen yaş hatta enfeksiyonlar işitme kaybına yol açabiliyor. İşitme kaybı hem yaşam kalitesini hem de sağlığı olumsuz etkiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, tedavi edilmeyen işitme kaybının Alzheimer'ı hızlandırdığını söylüyor. Şu uyarılarda bulunuyor...