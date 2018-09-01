ALTI PLAZA ÜSTÜ VİLLA

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde iş merkezlerinin olduğu 14 katlı bir plazanın çatı katına 2 katlı villa inşa edildi. Yapıyı görenler gözlerine inanamadı. Binanın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Altı plaza üstü villa olan yapının 2002 yılında yapıldığı saptandı. Sur Belediyesi Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Diyarbakırspor Eski Başkanı Abdurahman Yakut'a ait olduğu iddia edilen yapıyla ilgili kolları sıvadı.
YIKIM KARARI BOZULDU
Geçen mayıs ayında konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni haberdar edip, gereğinin yapılmasını isteyen Mimarlar Odası, 27 Temmuz'da ilgili belediyeden yanıt geldi. Belediye söz konusu yapıyla ilgili yıkım ve para cezası kararı aldı. Ancak yürürlüğe giren imar barışı nedeniyle yıkım ve cezai işlem uygulanmayacağı öğrenildi. Yapının ne olacağına imar barışı ile ilgili yapılan başvurudan sonra karar verileceği belirtildi.
Taş ve betonun kullanılmadığı 90 metrekarelik villa, misafirhane olarak kullanılıyor.
YIKIM KARARI BOZULDU
Geçen mayıs ayında konuyla ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni haberdar edip, gereğinin yapılmasını isteyen Mimarlar Odası, 27 Temmuz'da ilgili belediyeden yanıt geldi. Belediye söz konusu yapıyla ilgili yıkım ve para cezası kararı aldı. Ancak yürürlüğe giren imar barışı nedeniyle yıkım ve cezai işlem uygulanmayacağı öğrenildi. Yapının ne olacağına imar barışı ile ilgili yapılan başvurudan sonra karar verileceği belirtildi.
Taş ve betonun kullanılmadığı 90 metrekarelik villa, misafirhane olarak kullanılıyor.
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