Bursa'da geçtiğimiz şubat Galatasaraylılar Derneği'ne giren emekli bekçi Ali Uzun (52) maç izleyen kalabalığa "Burada balık ve akvuryum satılıyor mu" dedi. Dernek başkanı Aytaç Çalım (31) ise "Burası dernek binası" yanıtını verdi. Uzun, evli ve 2 çocuk babası Çalım'ı öldürdü. Dün hakim karşısına çıkan katil, "Korkutmak istedim" dedi. Tanık Ahmet S.'nin ifadesi ise kan dondurdu: "Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Uzun, 'Ben yandım sen de yanacaksın' dedi ve öldürdü" Duruşma ertelendi.
İki evladım var ne olur vurma
Etiketler: Bursa , Ali Uzun , Aytaç Çalım
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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