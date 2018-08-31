Yol Durumu
  1. YKS sonuçları açıklandı!
  2. Salıncak faciası

İki evladım var ne olur vurma

İki evladım var ne olur vurma
Bursa'da geçtiğimiz şubat Galatasaraylılar Derneği'ne giren emekli bekçi Ali Uzun (52) maç izleyen kalabalığa "Burada balık ve akvuryum satılıyor mu" dedi. Dernek başkanı (31) ise "Burası dernek binası" yanıtını verdi. Uzun, evli ve 2 çocuk babası Çalım'ı öldürdü. Dün hakim karşısına çıkan katil, "Korkutmak istedim" dedi. Tanık Ahmet S.'nin ifadesi ise kan dondurdu: "Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Uzun, 'Ben yandım sen de yanacaksın' dedi ve öldürdü" Duruşma ertelendi.


Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar