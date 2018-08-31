Ayşe kurtuldu

dev yoğurt üreticisi Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya, 10 yıldır evli olduğu Ayşe Giray'dan 1 milyar dolar karşılığında ayrılmıştı. ABD gündeminde uzun süre zirvede yer bulan boşanma olayından sonra Giray, sessizliğe bürünmüştü. İşte o Ayşe Giray, iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı.Polisler tarafından kaçarken yakalanan Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Murat Ekdi ve Mustafa Gençoğlanoğlu, Ayşe Giray'ı 3 gün bir evde tutarak fidye talebinden bulundu. Kendisinden 4 milyon dolar istediklerini belirten Ayşe Giray, "Bankada 2 milyon dolarım olduğunu söyledim. Benimle birlikte bankaya geldiler. Bankada otururken ben de bankadaki görevliden yardım istedim. Banka görevlisi panik butonuna basarak polise ihbarda bulundu. Hayatımın en korkunç anlarını yaşadım" dedi. Polisler tarafından gözaltına alınan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Murat Ekdi (üstte solda) ve Mustafa Gençoğlanoğlu, ifadelerinde pişman olduklarını söyledi.