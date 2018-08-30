Böbreklerin katili diyabet

Böbrekler, vücutta adeta süzgeç görevini görüyor. Günde 180 litre kanı süzerek yaklaşık 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Adeta bir makine gibi işleyen bu sistem, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla yavaşlıyor. Bunlardan en önemlisini idrarda protein kaçağı rahatsızlığı oluşturuyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Şahin, böbrek sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri veriyor: