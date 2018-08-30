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lerin katili diyabet

Hipertansiyon ve şeker hastalığı, yetmezliğine neden oluyor. Doç. Dr. Osman Şahın, in önemine değiniyor. “Kırmızı et tüketimini ve tuz miktarını azaltın” uyarısında bulunuyor

Böbreklerin katili diyabet
Böbrekler, vücutta adeta süzgeç görevini görüyor. Günde 180 litre kanı süzerek yaklaşık 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Adeta bir makine gibi işleyen bu sistem, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla yavaşlıyor. Bunlardan en önemlisini idrarda protein kaçağı rahatsızlığı oluşturuyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Şahin, böbrek sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri veriyor:
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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