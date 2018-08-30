Böbrekler, vücutta adeta süzgeç görevini görüyor. Günde 180 litre kanı süzerek yaklaşık 1-1,5 litre idrar ile vücuttan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Adeta bir makine gibi işleyen bu sistem, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasıyla yavaşlıyor. Bunlardan en önemlisini idrarda protein kaçağı rahatsızlığı oluşturuyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Şahin, böbrek sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri veriyor:
Böbreklerin katili diyabet
Hipertansiyon ve şeker hastalığı, böbrek yetmezliğine neden oluyor. Doç. Dr. Osman Şahın, erken teşhisin önemine değiniyor. “Kırmızı et tüketimini ve tuz miktarını azaltın” uyarısında bulunuyor
Etiketler: böbrek , erken teşhis
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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