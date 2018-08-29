Egzaması olan keselenmesin

Ciddi bir deri rahatsızlığı olan egzama, toplumda yaygın olarak görülüyor. Ellerde, parmak aralarında, kollarda ve saç derinde ortaya çıkan bu hastalık genellikle ev kadınlarını tehdit ediyor. Temizlikte kullanılan deterjan ve sabunlar, bu hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Okan, egzamadan korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor:
1.Bulunduğunuz ortamlarda ısının dengeli ve yeterli nem oranına sahip olmasını sağlayın.
2.Nötr sabunları kullanın.
3.Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterin.
4.Çok sıcak suyla banyo yapmayın, kese ve sert lifler kullanmayın.
5.Evinizi sık sık havalandırın.
6.Evde yünlü ya da polar battaniye, yorgan, tüylü halı ve oyuncak gibi toz çeken eşyaları özellikle yatak odasından uzak tutun.
7.Temizli yaparken eldiven kullanın.
8.Soğuk havalarda yünlü giysilerden mümkün olduğunca kaçının ya da giyecekseniz penye ya da pamuklu içlik üzerine giyinin.
9.Çığ sebze, meyve, soğan, et ve balık gibi yiyeceklere çıplak elle temas etmeyin.
10.El temizliğini ılık suyla yapın, kağıt
1.Bulunduğunuz ortamlarda ısının dengeli ve yeterli nem oranına sahip olmasını sağlayın.
2.Nötr sabunları kullanın.
3.Gün aşırı banyo yapmaya özen gösterin.
4.Çok sıcak suyla banyo yapmayın, kese ve sert lifler kullanmayın.
5.Evinizi sık sık havalandırın.
6.Evde yünlü ya da polar battaniye, yorgan, tüylü halı ve oyuncak gibi toz çeken eşyaları özellikle yatak odasından uzak tutun.
7.Temizli yaparken eldiven kullanın.
8.Soğuk havalarda yünlü giysilerden mümkün olduğunca kaçının ya da giyecekseniz penye ya da pamuklu içlik üzerine giyinin.
9.Çığ sebze, meyve, soğan, et ve balık gibi yiyeceklere çıplak elle temas etmeyin.
10.El temizliğini ılık suyla yapın, kağıt
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