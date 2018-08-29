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Dehşet

Demirlerden tırmanarak eve giren E., bıçakladığı karısını balkondan attı. Bu da yetmezmiş gibi kanlar içinde yerde yatan kadının üzerine saksı fırlattı

Dehşet koca
Kadına yönelik şiddet korkunç boyutlara ulaştı. 'nın Kahramankazan İlçesi'nde yaşayan E., boşanma aşamasında olduğu eşi E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. sının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesi annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Sevim E.'nin kaldığı apartmana giden Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., karısını bıçakladı. Gözü dönmüş koca, daha sonra kanlar içinde kalan karısını balkondan attı. Ardından da yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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