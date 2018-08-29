Dehşet koca

Kadına yönelik şiddet korkunç boyutlara ulaştı. Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde yaşayan Fatih E., boşanma aşamasında olduğu eşi Sevim E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesi annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı.
Sevim E.'nin kaldığı apartmana giden Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., karısını bıçakladı. Gözü dönmüş koca, daha sonra kanlar içinde kalan karısını balkondan attı. Ardından da yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sevim E.'nin kaldığı apartmana giden Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., karısını bıçakladı. Gözü dönmüş koca, daha sonra kanlar içinde kalan karısını balkondan attı. Ardından da yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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