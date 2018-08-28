Antalya'da Dr. Gülşen Bulut (58), oğlu Bulut (17) ile önceki gün Aksu İlçesi'ndeki yazlığına gitti. Bir süre sonra eşine ve oğluna ulaşamayan Mehmet Bulut, komşularından yardım istedi. Eve girince anne ve oğlunun cesediyle karşılaşan komşular, durumu polise bildirdi. Adli Tıp'ta yapılan otopside, Uğur'un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut'un hayli üzgün olduğu gözlendi.
Cinayet ve intihar
Yazlık evde yaşanan vahşetle ilgili sır perdesi aralandı. 17 yaşındaki Uğur’un doktor annesini öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.