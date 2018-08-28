Yol Durumu
  1. Kız kaçırma katliamı: 3 ölü
  2. Hayata çıkış

ve

Yazlık evde yaşanan vahşetle ilgili sır perdesi aralandı. 17 yaşındaki ’un doktor annesini öldürdükten sonra ettiği ortaya çıktı

Cinayet ve intihar
Antalya'da Dr. Gülşen Bulut (58), oğlu Bulut (17) ile önceki gün Aksu İlçesi'ndeki yazlığına gitti. Bir süre sonra eşine ve oğluna ulaşamayan Mehmet Bulut, komşularından yardım istedi. Eve girince anne ve oğlunun cesediyle karşılaşan komşular, durumu polise bildirdi. 'ta yapılan otopside, 'un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle ettiği belirlendi. Cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut'un hayli üzgün olduğu gözlendi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar