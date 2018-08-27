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Yüksek gerilim

İki genç, küçücük çocuğu 5 katlı binanın çatısına çıkardı! çekmeye çalıştı. çığlık çığlığa ağlayan küçük kızı, vatandaşlar kurtardı...

Yüksek gerilim
Fotoğraf merakı, bunu da yaptırdı! Tüyler ürperten olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te yaşandı. İki genç kız, küçük bir kız çocuğuyla birlikte Kavakpınar Mahallesi'nde 5 katlı binanı çatısına çıktı. 5-6 yaşlarındaki küçük kızın çekmeye çalıştı.

çığlık atmasına ve ağlamasına rağmen aldırış etmedikleri çocuğa, nasıl poz vereceğini tarif etmeye başladı! Sorumsuzluklarına devam eden gençler, daha sonra küçük çocuğu çatının en ucuna göndermeye çalıştı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, duruma el attı. 'İçeri girin' tepkileri üzerine iki genç, çocuğu aşağı indirdi. Tüm bu anlar da gördü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıdı.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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