Yüksek gerilim

Fotoğraf merakı, bunu da yaptırdı! Tüyler ürperten olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Pendik'te yaşandı. İki genç kız, küçük bir kız çocuğuyla birlikte Kavakpınar Mahallesi'nde 5 katlı binanı çatısına çıktı. 5-6 yaşlarındaki küçük kızın fotoğrafını çekmeye çalıştı.
Korkudan çığlık atmasına ve ağlamasına rağmen aldırış etmedikleri çocuğa, nasıl poz vereceğini tarif etmeye başladı! Sorumsuzluklarına devam eden gençler, daha sonra küçük çocuğu çatının en ucuna göndermeye çalıştı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, duruma el attı. 'İçeri girin' tepkileri üzerine iki genç, çocuğu aşağı indirdi. Tüm bu anlar da gördü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıdı.
Korkudan çığlık atmasına ve ağlamasına rağmen aldırış etmedikleri çocuğa, nasıl poz vereceğini tarif etmeye başladı! Sorumsuzluklarına devam eden gençler, daha sonra küçük çocuğu çatının en ucuna göndermeye çalıştı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, duruma el attı. 'İçeri girin' tepkileri üzerine iki genç, çocuğu aşağı indirdi. Tüm bu anlar da gördü tanıklarının cep telefonu kameralarına yansıdı.
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