İdrar yolu enfeksiyonuna kızılcık - kırmızı üzüm

Günlük hayatta en sık karşılaşılan rahatsızlıkların başında gelen sistit, halk arasında idrar yolu iltihabı olarak biliniyor. Sık idrara çıkma, ateş, terleme, kusma ve bulantı ile belirti veren sistit, en çok kadınları tehdit ediyor. Kadınların yüzde 20'si, yaşamları boyunca en az bir kez bu hastalığa yakalanıyor. Zamanında tedavi edilmeyen sistit, böbreklere de zarar veriyor. İlerleyen dönemde mesane ve böbreklerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Uzmanlar, sistitle ilgili şu uyarılarda bulunuyor...