Etiket skandalı!

Türkiye'nin en önemli marketler zinciri Migros'taki bir skandal, trend topic oldu. Eski gazeteci yeni sigortacı Özlem Köksal adlı vatandaş ailesi ile birlikte Bodrum'daki Migros Turgutreis Şubesi'nden satın aldığı ızgaralık dana köftenin ambalajının üzerinde yer alan son tüketim tarihinin yazılı etiketin değiştirildiğini fark etti.
RENGİ DEĞİŞEN ETLER
Ambalaj üzerindeki iki katmanlı etiketi kaldırarak alttaki etiketi inceleyen Köksal, köftenin tüketim tarihinin 1 ay önce sona erdiğini gözlemledi. Migros marketinde, son tüketim tarihi 27.07.2018 olan köftenin etiket yapılarak 27.08.2018 olarak değiştirildiğini belirten Özlem Köksal, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Özlem Köksal ve ailesinin Migros yetkililerine de şikayet olarak ilettiği skandalı, sosyal medya adresinde paylaştıkları video ile de kamuoyuna duyurduğu görüldü. Ayrıca "Gıdadedektifi" adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Migros'ta rengi tamamen değişmiş ve bozulduğu net olarak anlaşılan etler, reyonlarda millete satıldı.
RENGİ DEĞİŞEN ETLER
Ambalaj üzerindeki iki katmanlı etiketi kaldırarak alttaki etiketi inceleyen Köksal, köftenin tüketim tarihinin 1 ay önce sona erdiğini gözlemledi. Migros marketinde, son tüketim tarihi 27.07.2018 olan köftenin etiket yapılarak 27.08.2018 olarak değiştirildiğini belirten Özlem Köksal, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Özlem Köksal ve ailesinin Migros yetkililerine de şikayet olarak ilettiği skandalı, sosyal medya adresinde paylaştıkları video ile de kamuoyuna duyurduğu görüldü. Ayrıca "Gıdadedektifi" adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Migros'ta rengi tamamen değişmiş ve bozulduğu net olarak anlaşılan etler, reyonlarda millete satıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.