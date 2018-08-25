Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz ise özellikle kadınların korkulu rüyası haline geliyor. Kemik kalitesi ve yoğunluğunun azaldığı bu hastalık, tedavi edilmediğinde kırıklara bile neden olabiliyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı, osteoporozdan korunmak için önemli bilgiler veriyor...
Kemik erimesi kısa boyluları seviyor
50’li yaşlardan sonra ortaya çıkan kemik erimesi, yaşam kalitesini düşürüyor. Kadınlarda ve kısa boylularda daha çok görülen bu hastalıklardan korunmanın yolu pekmez ve hurma yemekten geçiyor...
Etiketler: kemik
- 25 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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