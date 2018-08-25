Kemik erimesi kısa boyluları seviyor

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar da kapıyı çalıyor. Halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz ise özellikle kadınların korkulu rüyası haline geliyor. Kemik kalitesi ve yoğunluğunun azaldığı bu hastalık, tedavi edilmediğinde kırıklara bile neden olabiliyor. Diyetisyen Şebnem Kandıralı, osteoporozdan korunmak için önemli bilgiler veriyor...