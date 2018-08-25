En acı bakış!

İstanbullular sıcaktan bunalıp, sahillere aktı. Hal böyle olurca Şile sahilleri dolup taştı. Ancak rüzgar nedeniyle deniz hırçınlaştı! Art arda gelen kötü haberler, yüreğimizi yaktı. İlk olay, Ağva'da önceki akşam yaşandı. Kızları Elif ve Kezban (18) ile Ağva'ya giden Erol Kocalı, küçük kızı Elif ile birlikte denize açıldı. Kızının boğulduğunu gören baba, kızını kurtarmak için çabaladı. Bu sırada Kezban, kardeşinin çığlıklarına dayanamayarak denize atladı. Baba, Elif'i kurtararak sahile çıktı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kardeşini kurtarmak için denize atlayan Kezban ise akıntıya kapıldı. Tüm arama çalışmalarına rağmen genç kıza ulaşılamadı. Ağva'da arama çalışmaları devam ederken, benzer bir olay dün sabah Şile'deki Sofular Plajı'nda yaşandı. Serinlemek için denize giren 3 gençten Suriyeli Louhey Balhawan'ı (22) dalgalar aldı. Kaybolan gencin ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Bölgede alarm düğmesine basıldı. Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı.
ANONSLAR YAPILIYOR
Şile'de boğulmalara karşı alarm düğmesine basıldı. Cankurtaran ekipleri, dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Görevliler megafonlarla anonslar yaptı. Vatandaşların, kayıpları arama çalışmalarını gözlerini kırpmadan izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Kardeşini kurtarmak için denize atladıktan sonra akıntıya kapılan Kezban Kocalı'yı arama çalışmaları devam ediyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kardeşini kurtarmak için denize atlayan Kezban ise akıntıya kapıldı. Tüm arama çalışmalarına rağmen genç kıza ulaşılamadı. Ağva'da arama çalışmaları devam ederken, benzer bir olay dün sabah Şile'deki Sofular Plajı'nda yaşandı. Serinlemek için denize giren 3 gençten Suriyeli Louhey Balhawan'ı (22) dalgalar aldı. Kaybolan gencin ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kısa süre sonra talihsiz gencin cesedine ulaşıldı. Bölgede alarm düğmesine basıldı. Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı.
ANONSLAR YAPILIYOR
Şile'de boğulmalara karşı alarm düğmesine basıldı. Cankurtaran ekipleri, dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Görevliler megafonlarla anonslar yaptı. Vatandaşların, kayıpları arama çalışmalarını gözlerini kırpmadan izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Kardeşini kurtarmak için denize atladıktan sonra akıntıya kapılan Kezban Kocalı'yı arama çalışmaları devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.