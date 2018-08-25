Doktora galerici tuzağı

Doktor H.K., hayalini kurduğu evi satın alabilmek için Mercedes aracı için 318 bin TL'ye satılık ilanı verdi. 2 Mayıs'ta kendisini oto galerici olarak tanıtan Metin adlı şüpheli, H.K'ye ulaşarak araca talip olduğunu belirterek İstoç'taki oto galeriye davet etti. H.K. de Aras Otomotiv'e gitti. Doktor burada samimi bir şekilde karşılandı. Galeri sahipleri Nihat Oktay ile Mesut Oktay, 1 TL bile pazarlık yapmadan aracı almayı kabul etti. Satış işlemi için Bakırköy 34. Noterliği'ne gidildi. Bu sırada H.K.'ye 'acil ameliyat' telefonu geldi. H.K. henüz hesabına havale gelmemişken satış sözleşmesini imzaladı. Sözde galericiler, güveni daha da pekiştirmek için doktora bir araç verdi. Galericiler, paraya yatırmadıkları gibi, H.K.'nin aracını kısa süre sonra kendi adamları Hasan Şahin'nin eşi Tuğba Şahin'e 250 bin TL'ye sattı. Para yatırılmayınca doktor soluğu galeride aldı ancak hayatını şokunu yaşadı. Çünkü Nihat ve Mesut Oktay yoktu, adamları ise, "Bahsettiğiniz kişiyi tanımıyoruz" dedi. Doktor, suç duyurusunda bulunurken, dolandırıcılar da karakola giderek, H.K.'nin araçlarını gasp ettiğini iddia etti.





Osman ASİLTÜRK