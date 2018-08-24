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yaşamak zor

’da sında hayatını kaybeden Aleyna son yolculuğuna uğurlandı. anne, “ yaşamak çok zor” diye gözyaşı döktü...

Sensiz yaşamak zor
Antalya'da, hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla çalıştığı çamaşırhaneden eve dönerken geçirdiği sında beyin ölümü gerçekleşen ve ailesince bayramın birinci günü organları bağışlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna'nın cansız bedeni dün Kurumu morgundan baba Şahımerdan Budanır tarafından alındı. Döşemealtı'ndaki evine getirilen Aleyna için helallik alındı.



Anne Hülya ve kız kardeş Hilal, gözyaşlarına boğuldu. anne, gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokunurken, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum, kızım. yaşamak zor" diye ağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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