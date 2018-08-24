Antalya'da, hayallerini gerçekleştirebilmek amacıyla çalıştığı çamaşırhaneden eve dönerken geçirdiği trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen ve ailesince bayramın birinci günü organları bağışlanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Aleyna Hatun Budanır son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna'nın cansız bedeni dün Adli Tıp Kurumu morgundan baba Şahımerdan Budanır tarafından alındı. Döşemealtı'ndaki evine getirilen Aleyna için helallik alındı.
Anne Hülya ve kız kardeş Hilal, gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokunurken, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum, kızım. Sensiz yaşamak zor" diye ağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anne Hülya ve kız kardeş Hilal, gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, gözyaşları içinde kızının tabutuna son kez dokunurken, "Kızım ben seni böyle mi görecektim, gelinlikler içinde görmeyi hayal ediyorum, kızım. Sensiz yaşamak zor" diye ağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aleyna Hatun Budanır'ın cenazesi Yığmalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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