Kırmızı et ömrü uzatır

Bayramı'nın gelmesiyle, kırmızı et sofraları lezzetlendiriyor. Izgarası, buğulaması, haşlamasıyla ağızları tatlandıran kırmızı et, ölçülü tüketildiğinde vücuda şifa oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, kırmızı etin faydaları ve zararlarıyla ilgili herkesi bilgilendiriyor...Kırmızı et, memeli hayvanlar sınıfına dahil olan küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların etinden elde edilen bir besin kaynağı olarak biliniyor. Başta kas ve kemik sağlığı için gerekli olan mineral ve vitaminler içeren et, genel sağlık için faydalı besin kaynakları arasında bulunuyor. Kırmızı et yüksek kalitede esansiyel amino grup asit içeren protein, demir ve çinko barındırıyor. Gıdalardan alınan demirin sindirilmesine yardımcı oluyor. Erişkin bir erkeğin günde 55 gram, kadının ise 45 gram protein alması gerekiyor. Kırmızı et en değerli hayvansal protein kaynağını oluşturuyor. Et kan yapıyor ve kansızlığı önlüyor. Bedeni canlı ve güçlü kılıyor. Zihinsel gelişmeyi sağlıyor. Şişmanlığı önlüyor. Bir sakatat cinsi olan işkembe, kanserden koruyor. Beyni koruyor. Kelle paça, kırık ve çıkıkları tedavi ediyor. Soğuk algınlığından koruyor.Kırmızı et vücudun protein ihtiyacının büyük bölümünü karşılar. Vücudun kas yapısını güçlendirir.İçerisindeki mineraller sayesinde kırmızı et, kansızlığa çaredir.Zekâ gelişimini arttırır.Hastalıklara savaş açar. Bağışıklık sistemini güçlendirir.Anne adayları kırmızı eti bebeklerinin sağlıkları açısından mutlaka tüketmeleri gerekir.Kreatin yalnızca et gibi hayvansal gıdalarda oldukça fazladır. Bu sebepten dolayı beyin sağlığı için çok faydalıdır.İçerisinde bulunduğu vitaminler sayesinde vücudun temel taşı olan kemiklere çok faydalıdır.Düzenli tüketildiğinde, hafızayı güçlendirir.Vücuda enerji verir.