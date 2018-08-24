2 bayram geçti hala haber yok

İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 8 arkadaşını taşıyan TC-TRB tescilli uçak, 11 Mart'ta Dubai'den dönüşte İran topraklarına düşmüş ve mürettebat dahil toplam 11 kişiye mezar olmuştu.
BU ACIYI YAŞAYAN BİLİR
Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet'in cesedine ulaşıldı. Ancak kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşı bulunamadı. Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Gebeş'i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Gebeş'in naaşına ulaşılamadı.
Emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, "İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Maalesef bu acıyı yaşayan bilir" dedi. Gebeş'in naaşına ulaşılamayınca da kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş'in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü belirtildi. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere'den İspanya'ya giden British Airways'e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.
BU ACIYI YAŞAYAN BİLİR
Kaza sonrası yapılan arama-kurtarma çalışmalarında Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile kaptan pilotlardan Melike Kuvvet'in cesedine ulaşıldı. Ancak kaptan pilot Beril Gebeş'in naaşı bulunamadı. Kazayla ilgili çeşitli iddialar konuşulurken, pilot Gebeş'i bulmak için arama çalışmalarına İran arama kurtarma ekibi devam etti. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen Gebeş'in naaşına ulaşılamadı.
Emekli pilot baba Mehmet Vasıf Gebeş, "İki bayram geçti, haber gelmedi. En azından kızımızın naaşı bulunsun da mezarına gidip toprağını okşayalım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Maalesef bu acıyı yaşayan bilir" dedi. Gebeş'in naaşına ulaşılamayınca da kaza öncesi özel jetin camının kırıldığı, kaptan pilot Beril Gebeş'in camdan fırladığı ve kaza noktasına uzak bir yerde düştüğü belirtildi. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere'den İspanya'ya giden British Airways'e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılıp kokpitten dışarı fırlayan pilotu, uçuş ekibinin ayaklarından yakalayarak düşmesini engellemesi de buna örnek gösterildi.
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