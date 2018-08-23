Üzüm çekirdeği besler gözler

Vitamin ve mineraller, hem vücuda şifa oluyor. Hem de gözleri besliyor. Vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin yeterli miktarda alınması, ileri yaşa bağlı oluşan göz hastalıklarından koruyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Demir, vitamin ve minerallerin, göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi veriyor...
GECE KÖRLÜĞÜ: Karaciğer, süt, portakal, havuç, patates, kavun gibi besinler gözleri besliyor. Gece körlüğünü engelliyor.
SAĞLIKLI RETINA: E vitamininden zengin ayçiçeği, ceviz, badem, tereyağı, kırmızı et, ıspanak, brokoli retinayı besliyor.
KATARAKT: Yoğurt, yumurta sarısı, peynir, papatya, ısırgan otu, adaçayı, brokoli, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, balık, katarakt oluşumunu engelliyor.
SARI NOKTA: Üzüm çekirdeği, kabak, somon balığı, balkabağı sarı nokta hastalığından korur.
GECE KÖRLÜĞÜ: Karaciğer, süt, portakal, havuç, patates, kavun gibi besinler gözleri besliyor. Gece körlüğünü engelliyor.
SAĞLIKLI RETINA: E vitamininden zengin ayçiçeği, ceviz, badem, tereyağı, kırmızı et, ıspanak, brokoli retinayı besliyor.
KATARAKT: Yoğurt, yumurta sarısı, peynir, papatya, ısırgan otu, adaçayı, brokoli, ıspanak, yeşil yapraklı sebzeler, balık, katarakt oluşumunu engelliyor.
SARI NOKTA: Üzüm çekirdeği, kabak, somon balığı, balkabağı sarı nokta hastalığından korur.
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