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Kontrolsüz şeker sindirimi bozuyor

Tedavi edilmeyen şeker hastalığı, mide ve bağırsak sağlığını bozuyor. Dişlerde çürük, mide bulantısı ve ishale neden oluyor. uyarıyor: “Egzersiz ve diyeti bırakmayın...”

Kontrolsüz şeker sindirimi bozuyor
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu, sağlıklı sindirim sisteminden geçiyor. Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsakların düzenli çalışması için yaşam şekli ve beslenme alışkanlıklarının sağlıklı olması gerekiyor. Ancak kronik hastalıklar, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını engelliyor. Bunların başında, diyabet geliyor. Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık, dişlerden başlayarak bağırsak ve rektuma kadar tüm sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Diyabetin, sindirimi etkilememesi için kan şekerinin kontrol altına alınması gerekiyor. Uzmanlar, şu bilgileri veriyor...
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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