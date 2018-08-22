Kaçak ha'yat'!

İnsan tacirleri tarafından yatı çalınan işadamı, hayatının şokunu yaşadı. Olay, Muğla Bodrum'da yaşandı. İşadamı Özgür Akyıldız, 2 ay önce lüks bir motor yat satın aldı. Akyıldız, "Gemini" adını verdiği yatını, lüks sitelerin ve otellerin bulunduğu Hebil Koyu'na bağladı. İşadamı ve ailesi, geçen Cuma günü yatla denize açılıp tatil yapmayı planladı. Ancak Hebil Koyu'na inen Akyıldız ve ailesi, yatı yerinde bulamadı. Olayın ardından sitelerin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İşadamı Akyıldız, gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. 2 kişinin lüks yatı çaldığı saptandı. Savcılığa ve sahil güvenlik ekiplerine suç duyurusunda bulunan Akyıldız, motor yatının peşini bırakmadı. Ünlü işadamı, yaptığı araştırmalar sonucunda motor yatıyla Yunan adalarına mülteci taşındığını saptadı. Sahil Güvenlik ekiplerinin de motor yatı gördüğü ve yaşanan kovalamacanın ardından yatın ani manevralarla kaçtığı anlaşıldı.
KAMERAYA YAKALANDILAR
Mültecilerle beraber uluslararası suyu geçerek Yunanistan adalarına giden yata ulaşılamadı. İnsan kaçakçılarının aynı koyda başka bir tekneyi çalmaya çalıştığı, tekneyi çalıştıramadıkları için de Akyıldız'ın yatına yöneldikleri ortaya çıktı. Yatın çalındıktan sonra denizde gitme anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Kaçakçılar tarafından motor yatı çalınan işadamı Akyıldız, şunları anlattı: "Cuma sabahı sahile indik. Teknemin yerinde olmadığını görünce çok şaşırdım. Kaçakçılar çaldıkları teknemi mültecileri Yunanistan'a kaçırmak için kullanmış."
KAMERAYA YAKALANDILAR
Mültecilerle beraber uluslararası suyu geçerek Yunanistan adalarına giden yata ulaşılamadı. İnsan kaçakçılarının aynı koyda başka bir tekneyi çalmaya çalıştığı, tekneyi çalıştıramadıkları için de Akyıldız'ın yatına yöneldikleri ortaya çıktı. Yatın çalındıktan sonra denizde gitme anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
'ÇOK ŞAŞIRDIM'
Kaçakçılar tarafından motor yatı çalınan işadamı Akyıldız, şunları anlattı: "Cuma sabahı sahile indik. Teknemin yerinde olmadığını görünce çok şaşırdım. Kaçakçılar çaldıkları teknemi mültecileri Yunanistan'a kaçırmak için kullanmış."
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