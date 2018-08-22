Domates suyu kaçırır uykuyu!

Günlük hayatta yaşanan stres, uyku kalitesini de olumsuz etkiliyor. Ancak bazı besinler var ki, onlar da uykumuzu kaçırıyor! Uzmanlar, kaliteli bir uyku çekilmesi için yatmadan önce yenilmemesi gerekenler hakkında ipuçları veriyor...
DOMATES SUYU: Beyin aktivitesini artırıyor, uykuyu engelliyor. Reflü hastalığı olanların da tüketmemesi gerekiyor.
ÇİKOLATA: Kafein içeriği ile uykuyu kaçırıyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Uykuya dalmayı zorlaştırıyor.
KIRMIZI BİBER: Mide ekşimesine neden oluyor. Gece sık tuvalete gitmeye neden oluyor.
SU: Serotonin hormonunun salgılanmasını destekliyor. Mutlu ediyor. Rahat bir uyku çekmeyi sağlıyor.
DOMATES SUYU: Beyin aktivitesini artırıyor, uykuyu engelliyor. Reflü hastalığı olanların da tüketmemesi gerekiyor.
ÇİKOLATA: Kafein içeriği ile uykuyu kaçırıyor. Kalp atışını hızlandırıyor. Uykuya dalmayı zorlaştırıyor.
KIRMIZI BİBER: Mide ekşimesine neden oluyor. Gece sık tuvalete gitmeye neden oluyor.
SU: Serotonin hormonunun salgılanmasını destekliyor. Mutlu ediyor. Rahat bir uyku çekmeyi sağlıyor.
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