Bayramı, geldi çattı. Herkesi kurbanlık seçme ve kesme telaşı sardı. Uzmanlar, kurban kesimi ve kesimden sonra dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyardı. Önceliğin, kurbanlık seçimi olduğunun altını çizen uzmanlar, kurban olabilmesi için sığır ve mandaların iki yaşını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunun ise 1 yaşını bitirmiş olması, sağlıklı, dişleri tam, besili olması gerektiğini vurguladı. Kurban kesimi bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü gerçekleştirilir. Bayram namazının ardından kurban kesilebilir. Kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur. Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır. Ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.