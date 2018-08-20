Vay anasını!

ABD'nin Arizona eyaletindeki Mesa Banner Dessert Hastanesi'nde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan 16 hemşire hamile kaldı. Sıra dışı olay herkesi şaşırttı. Hemşirelerin eylül ve ocak ayları arasında doğum yapacakları açıklandı. Gelecek ay doğum yapacak olan Rochelle Sherman adlı bir hemşire, "Facebook grubu kuruncaya kadar, hiçbirimiz bu kadar çok hemşirenin hamile olduğunu bilmiyorduk" dedi. Basın toplantısında konuşan bir başka anne ise, "Belki hastanenin suyunda bir şey var. Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik" diyerek espri yaptı.