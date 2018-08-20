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Sevgi yuvası

ile , sevgi evinde tanıştı. Yıllar sonra nikah masasına oturup mutluluğa adım attı..

Sevgi yuvası
Trabzon'da çocuk sevgi evlerinde tanışan çift, kendi yuvalarını kurdu. Ebru Sarıaydın (18) ile Paşa Keskin'in (20) yolları, 16 yıl önce kesişti. Boşanan anne ve babalarının kendilerini ihmal etmesi nedeniyle çocuk yuvasına yerleşen iki genç, en zor dönemleri birlikte geçirdi. Arkadaşlıkları kısa sürede ilerledi. Birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan iki genç evlenmeye karar verdi. Onlara en büyük desteği, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü yetkilileri verdi. Dün, hayatlarını birleştiren çift, "Ailenin kıymetini çok iyi biliyoruz" dedi.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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