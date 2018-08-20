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Sesini çaldılar

3 yaşındaki , işitme engelli dünyaya geldi. Hırsızlar ise parkta oynayan küçük çocuğun işitme cihazını çalarak, onu sessizliğe mahkum etti...

Sesini çaldılar
Vicdanları titreten olayın yaşandığı yer, 'un Bahçelievler İlçesi'ydi. 'ta yaşayan Sibel- Barış Erdağı çiftinin kızları Hira Su (3), işitme engelli dünyaya geldi. Aile, kızlarının tedavisi için İstanbul'a taşınmaya karar verdi. 2 yıl önce Hira'ya mıknatıslı işitme cihazının takılması için operasyon gerçekleştirildi. Bu sayede küçük kız, dünyayla ilk kez iletişim kurabildi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. 13 gün önce küçük Hira, ablası İlayda ile parka gitti. Burada oynadığı sırada ablası, kulağında işitme cihazının olmadığını fark etti. Parkın her yeri arandı, kamera kayıtları incelendi. Ancak bir sonuç elde edilemedi. Kızları sessizliğe mahkum olan Erdağı ailesi, Hira'nın yeniden duyması için yardım istedi.

İLETİŞİM KURAMIYOR
Yeğeninin işitme cihazının çalındığını söyleyen hala Elif Kahramanoğlu, "Çalan kişilerin zaten işine yaramaz, bu cihaz Hira'ya özel bir cihaz. Bunu satmaya kalkışsa bile bu cihaz sistemde Hira'ya ait görünüyor. Bir çocuğun sadece hayatını çaldı" diyerek sitem etti. Hira'nın yeniden duyabilmesi için ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yardım istedi.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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