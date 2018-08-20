Parkta kabus

Parkta çıkan kavgada kan aktı. Olay dün İstanbul Taksim'de yaşandı. Suriyeli Musa, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Suriyeliyi sol kalçasından bıçakladı. Daha sonra kaçtı.
HEMEN TURNİKE YAPTI
Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan genç, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Yardım etmek isteyenlere taş attı. Polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı. Musa daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HEMEN TURNİKE YAPTI
Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan genç, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Yardım etmek isteyenlere taş attı. Polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı. Musa daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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