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kabus

Parkta kabus
Parkta çıkan kavgada kan aktı. Olay dün İstanbul Taksim'de yaşandı. Suriyeli Musa, uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Suriyeliyi sol kalçasından bıçakladı. Daha sonra kaçtı.

HEMEN TURNİKE YAPTI
, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan genç, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Yardım etmek isteyenlere taş attı. Polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına yaptı. Musa daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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