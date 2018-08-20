Yol Durumu
  1. Eline sağlık
  2. Elektrogasp

Neredesin Cansel

18 yaşındaki Cansel Sezer, çöp atamaya çıktı. Kendisinden 9 gündür haber alınamıyor. perişan halde. Kızlarından gelecek iyi haber bekliyor.

Neredesin Cansel
Bursa'da Emel ile çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Cansel (18), 10 Ağustos günü çöp dökmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen kızın , cep telefonuna da ulaşamayınca aramaya çıktı. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan Emel ve Saffet Sezer çifti, polise haber verdi. Baba Sezer, "Cansel, çöp dökmek için evden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Cep telefonu sürekli kapalı. Kendisi bize haber vermeden hiçbir yere gitmezdi. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını bekliyorum" dedi.
Etiketler: , ,
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar