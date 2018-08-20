Bursa'da Emel ile Saffet Sezer çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Cansel (18), 10 Ağustos günü çöp dökmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen kızın ailesi, cep telefonuna da ulaşamayınca aramaya çıktı. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan Emel ve Saffet Sezer çifti, polise haber verdi. Baba Sezer, "Cansel, çöp dökmek için evden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Cep telefonu sürekli kapalı. Kendisi bize haber vermeden hiçbir yere gitmezdi. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını bekliyorum" dedi.
Neredesin Cansel
18 yaşındaki Cansel Sezer, çöp atamaya çıktı. Kendisinden 9 gündür haber alınamıyor. Ailesi perişan halde. Kızlarından gelecek iyi haber bekliyor.
Etiketler: Bursa , Saffet Sezer , ailesi
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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