Karım ağrısı!

İsviçre'de çalışan Oktay Elkıran (28), 6 yıl önce memleketi Kayseri'ye gitti. Görücü usulü ile tanıştığı Şemsi Demir'i ailesinden istedi. Demir ailesi, 100 etek, 100 gömlek, 20 takım elbise ve 20 bin lira talep etti. Elkıran 40 bin liralık da takı alıp hazırlıklara geçti. Ancak gelin, "Karnım ağrıyor" diyerek gerdeğe girmedi. 2 gün sonra da sevgilisiyle kaçıverdi. Boşanma davası açan Elkıran, 110 bin liralık masrafı da istedi. Demir ise 50 bin lira tazminat ve 500 lira nafaka talep etti. Mahkeme kadının, Elkıran'a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
BABALIK DAVASI AÇTI...
Ancak Demir daha sonra çocuğunun Elkıran'dan olduğunu öne sürerek babalık davası açtı. Çocuğun babasının ise Demir'in birlikte kaçtığı S.G. olduğu belirlendi. Mahkeme de Demir'in, Elkıran'a 10 bin lira daha tazminat ödemesine karar verdi. Elkıran, "Kendisine elimi sürmedim. Bu çocuk nasıl benden olur? Bu davadan kazandığım 10 bin lira tazminatla da etek ve gömlek alıp muhtaçlara dağıtacağım" dedi.
ALİ ALTUNDAŞ
BABALIK DAVASI AÇTI...
Ancak Demir daha sonra çocuğunun Elkıran'dan olduğunu öne sürerek babalık davası açtı. Çocuğun babasının ise Demir'in birlikte kaçtığı S.G. olduğu belirlendi. Mahkeme de Demir'in, Elkıran'a 10 bin lira daha tazminat ödemesine karar verdi. Elkıran, "Kendisine elimi sürmedim. Bu çocuk nasıl benden olur? Bu davadan kazandığım 10 bin lira tazminatla da etek ve gömlek alıp muhtaçlara dağıtacağım" dedi.
ALİ ALTUNDAŞ
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