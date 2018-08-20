Havalı kurtuluş

Adana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı seferi yapan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Özel bir havayolu şirketine ait uçaktaki yolculardan Orhan Delikuş, KKTC'ye iniş sırasında rahatsızlandı. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği saptandı. Kabin memurları ve yolcular, hemen Delikuş'a müdahale ederek, rahat nefes almasını sağladı. Bu sırada kaptan, kuleye bir yolcunun kalp krizi geçirdiğini aktardı.
Kulenin uyarısı üzerine havalimanına ambulans çağırıldı. Uçağın havalimanına inmesinin ardından hazır bekletilen ambulans, uçağa yanaştı ve sağlık ekipleri içeri girerek Delikuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekibi tarafından ambulansa götürülen talihsiz adam, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kulenin uyarısı üzerine havalimanına ambulans çağırıldı. Uçağın havalimanına inmesinin ardından hazır bekletilen ambulans, uçağa yanaştı ve sağlık ekipleri içeri girerek Delikuş'a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekibi tarafından ambulansa götürülen talihsiz adam, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.