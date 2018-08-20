Yol Durumu
  1. Karım ağrısı!
  2. Eline sağlık

Göster'iş'

Gösteriş
Maldivler'de bir ada satın olarak otel olarak işleten Phillip Blackwell, dünyanın en güzel iş ilanını hazırladı. Geceliği 29 bin doları (180 bin TL) bulan otel otele gelen misafirlerinin ilgisi nedeniyle adanın farklı noktalarına kitap stantları koyan Blackwell ayda 3 bin dolara kitap satış elemanı aramaya başladı. Kitap bilgisiyle müşterilerin ilgisini cevaplaması beklenen elemanın otel odalarından birinde kalacağı belirtildi.

Etiketler:
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar