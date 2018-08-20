Göster'iş'

Maldivler'de bir ada satın olarak otel olarak işleten Phillip Blackwell, dünyanın en güzel iş ilanını hazırladı. Geceliği 29 bin doları (180 bin TL) bulan otel otele gelen misafirlerinin kitap ilgisi nedeniyle adanın farklı noktalarına kitap stantları koyan Blackwell ayda 3 bin dolara kitap satış elemanı aramaya başladı. Kitap bilgisiyle müşterilerin ilgisini cevaplaması beklenen elemanın otel odalarından birinde kalacağı belirtildi.
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Etiketler: kitap
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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