Dağ feneri!

Giresun'da denize 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Çaldağ tepesine deniz feneri yapıldı. İlginç yapıyı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Yöre halkı ise dün deniz fenerinin inşaatının tamamlanmasının ardından kemençe eşliğinde oynadı. Deniz fenerinin hikayesini anlatan Batlama Platformu Başkanı İbrahim İlyasoğlu, "Batlama vadisindeki köylülerin bugün yayla olarak kullandığı Çaldağ, daha önceden yerleşim yeriydi.
Efsaneye göre köylüler, 500 yıl önce bölgede yaşanan tuz sıkıntısını gidermek tuz ekimi yaparlar ve bir türlü başarılı olamayınca şehre inmeye karar verirler. Şehre inmek için de tepelere doğru yükselen sisi deniz sanırlar ve yaptıkları kayıkla bu sisin içerisine doğru dalar giderler ve hepsi perişan olur. İşte bu efsanenin yaşandığı Çaldağ tepesine ise efsaneden yola çıkarak bir deniz feneri yaptık. Burası bu özelliğiyle belki de dünyada denizi olmayan ve denizden en uzak deniz feneri özelliğini taşımaktadır. Çaldağ, denize kuşbakışı 40 kilometre mesafede ve zirvesi 2 bin 300 rakımdır. Deniz fenerini yaptığımız yer ise bin 900 -2 bin rakım civarındadır. Ayrıca bu tepeden Giresun adası, Trabzon ve Ordu'nun bir bölümü ve deniz de görünmektedir" dedi. Yöresel sanatçılardan Ayşe Karaçam ve Adem Güney ise tuz ekimi ile deniz fenerinin yapılmasının ortaya çıktığı efsanenin yöre türkülerine konu olduğunu söyledi.
HORONLA KUTLADILAR
Deniz fenerinin yapımı tamamlandı. Yöre halkı kemençe eşliğinde horon oynayıp kutlama yaptı.
Efsaneye göre köylüler, 500 yıl önce bölgede yaşanan tuz sıkıntısını gidermek tuz ekimi yaparlar ve bir türlü başarılı olamayınca şehre inmeye karar verirler. Şehre inmek için de tepelere doğru yükselen sisi deniz sanırlar ve yaptıkları kayıkla bu sisin içerisine doğru dalar giderler ve hepsi perişan olur. İşte bu efsanenin yaşandığı Çaldağ tepesine ise efsaneden yola çıkarak bir deniz feneri yaptık. Burası bu özelliğiyle belki de dünyada denizi olmayan ve denizden en uzak deniz feneri özelliğini taşımaktadır. Çaldağ, denize kuşbakışı 40 kilometre mesafede ve zirvesi 2 bin 300 rakımdır. Deniz fenerini yaptığımız yer ise bin 900 -2 bin rakım civarındadır. Ayrıca bu tepeden Giresun adası, Trabzon ve Ordu'nun bir bölümü ve deniz de görünmektedir" dedi. Yöresel sanatçılardan Ayşe Karaçam ve Adem Güney ise tuz ekimi ile deniz fenerinin yapılmasının ortaya çıktığı efsanenin yöre türkülerine konu olduğunu söyledi.
HORONLA KUTLADILAR
Deniz fenerinin yapımı tamamlandı. Yöre halkı kemençe eşliğinde horon oynayıp kutlama yaptı.
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