Bayramı zehir ‘et’me!

Kurban Bayramı geldi çattı. Uzmanlar, bu bayramda özellikle kurban etini yemek için sabırsızlıkla bekleyenleri uyardı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nafiz Karagözoğlu, etin iyi bir protein kaynağı olduğunu ancak tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini vurguladı. TAKVİM okuyucuları için şu bilgileri paylaştı... Et, sindirimi zor bir besindir. Kızarmış dana eti ve islenmiş etler, sığır eti ise dört-beş saat kadar midede bekleyebilir.



AŞIRISI ZARAR!

Aşırı miktarda et tüketimi, protein fazlalığına neden olur. Bu da kanı asitleştirerek organlara zarar verir. Fazla et tüketimi, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, mide ve bağırsak hastalıkları, şeker ve kabızlık gibi hastalıklara neden olur.



GEBELER DİKKAT

İyi pişirilmemiş et, tehlike saçar. Özellikle hamilelerde düşük, erken doğuma neden olur. Yine bebekte körlük, sağırlık ve zekâ geriliği görülebilir.



24 SAAT BEKLEYİN

Yeni kesilmiş et sert olur. Bu da pişirmeyi ve sindirimi zorlaştırır. Bu nedenle et, kesildikten sonra hemen tüketilmemelidir. Etlerin buzdolabında en az 24 saat bekletilip tüketilmesi, daha sağlıklı olur.