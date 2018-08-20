Azı karar çoğu zarar

Sağlıklı bir hayatın yolu, tüketilen besinlerin miktarından geçiyor. Doğanın bize sunduğu besinler, hastalıklara şifa oluyor, vücuda güç veriyor. Ancak sağlıklı diye düşünülen bu besinler fazla tüketildiğinde faydasını yitiriyor. Kilo ve hastalık olarak geri dönüyor. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıyor...

