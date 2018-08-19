Yeşil mucize

Semizotunun içeriğinde bulunan yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi onu diğer yeşil yapraklı sebzelere göre hissedilir bir şekilde ön plana çıkarıyor. Çünkü bu mucize ot, cinsellikten kalp sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorisi ile kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kalp hastalıklarından korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tümör büyümesini azaltır.
Gözleri korur.
Hastalıklara kalkan olur.
Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
Kanı temizler.
Zihin yorgunluğuna ve uykusuzluğa iyi gelir.
Cinsel gücü artırır.
Kalp hastalıklarından korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tümör büyümesini azaltır.
Gözleri korur.
Hastalıklara kalkan olur.
Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır.
Kanı temizler.
Zihin yorgunluğuna ve uykusuzluğa iyi gelir.
Cinsel gücü artırır.
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