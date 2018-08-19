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Yeşil mucize

Yeşil mucize
Semizotunun içeriğinde bulunan yüksek miktarda Omega-3 yağ asidi onu diğer yeşil yapraklı sebzelere göre hissedilir bir şekilde ön plana çıkarıyor. Çünkü bu mucize ot, cinsellikten sağlığına kadar birçok fayda sağlıyor. Düşük kalorisi ile kilo vermeyi kolaylaştırıyor. sistemini güçlendiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kalp hastalıklarından korur.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tümör büyümesini azaltır.
Gözleri korur.
Hastalıklara kalkan olur.
Mide ve bağırsak larında faydalıdır.
Kanı temizler.
Zihin yorgunluğuna ve uykusuzluğa iyi gelir.
Cinsel gücü artırır.
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