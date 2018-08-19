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Ölüm havası

’de kına gecesinde oyun havası sırasında kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar tutuklandı...

Ölüm havası
Kına gecesinde çıkan kavgada kan aktı. Olay dün 'de yaşandı. de, gelin damadın aileleri arasında oyun havası sırasında 'oynama' kavgası yaşandı. Taraflar yatıştırıldı. Ahmet B. ile Anıl Ö. daha sonra silahlanıp yeniden eğlencenin yapıldığı alana gitti. Sağa-sola tüfek ile ateş açtı. 63 yaşındaki Yusuf Topal vuruldu. Yaşlı adam, hastane kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damat Halil D., araba ile zanlıların kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan şüpheliler tedavilerinin ardından tutuklandı.
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