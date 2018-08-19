Kına gecesinde çıkan kavgada kan aktı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Düğünde, gelin damadın aileleri arasında oyun havası sırasında 'oynama' kavgası yaşandı. Taraflar yatıştırıldı. Ahmet B. ile Anıl Ö. daha sonra silahlanıp yeniden eğlencenin yapıldığı alana gitti. Sağa-sola tüfek ile ateş açtı. 63 yaşındaki Yusuf Topal vuruldu. Yaşlı adam, hastane kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Damat Halil D., araba ile zanlıların kullandığı motosiklete çarptı. Yaralanan şüpheliler tedavilerinin ardından tutuklandı.
Ölüm havası
İzmir’de kına gecesinde oyun havası sırasında kavga çıktı. 1 kişi hayatını kaybederken, saldırganlar tutuklandı...
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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