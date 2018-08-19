Keselenmek cilde zarar veriyor

Vücudun koruyucu örtüsü cildin sağlıklı olması, bütün vücudu etkiliyor. Bazen bir sivilce, yara ya da ben, cilt kanserinin en önemli belirtisini oluşturuyor. Cildi temizlemek için sert hareketlerde bulunmak, aşırı kozmetik kullanımı, kolonya, parfüm gibi kimyasallarla da kansere davetiye çıkartıyor. Kişilerin, cilt kanseri oluşumunu engellemek için ciltlerinin yaratışlarına göre hareket etmeleri gerekiyor. Banyo yaparken, keselenirken cilde çok sert hareketlerde bulunmamak, güneş koruyucuları dikkatli kullanmak, doğal kozmetik ürünlerini tercih etmek, kolonya, parfüm gibi kimyasallarla fazla temas etmemek gerekiyor. Ayrıca dengeli beslenilmesi ve bol su içilmesi tavsiye ediliyor.