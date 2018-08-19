Havadaki mutluluk

Eskişehir'in İnönü İlçesi'ndeki Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yapan Kamile Yasdıman, çok ilginç bir detayı açıkladı. Evli ve 1.5 yaşında kızı olan Kamile Yasdıman, THK İnönü Eğitim Merkezi'nde planör uçuş öğretmeni olarak görev yaparken, eşi Emre Yasdıman ile tanıştığını söyledi.
MOTORSUZ ARAÇLA UÇUYORUZ
Yasdıman, "Türk Hava Kurumu bana çok büyük değerler kattı. Bunlardan bir tanesi de aile kurmamdı. Burada eşimle beraber tanışarak bir evlilik gerçekleştirdik. Aslında pilot olmak gibi bir hayalim yoktu. Ancak ben de diğer kursiyer arkadaşlar gibi ilk kez bu kursa katıldığımda havacılığın aslında benim işim olduğuna karar verdim ve bu yönde ilerleyen seviyelerdeki eğitimleri alarak uçuş öğretmenliği yapmaya başladım. Türkiye'de aktif olarak bu işi yapan tek kadın planör uçuş öğretmeniyim. Motorsuz hava aracıyla uçuyoruz. Bu araçla öğrencilere eğitim veriyoruz. Uçmak isteyen yolcularımızı havacılıkla tanıştırıyoruz" dedi.
MOTORSUZ ARAÇLA UÇUYORUZ
Yasdıman, "Türk Hava Kurumu bana çok büyük değerler kattı. Bunlardan bir tanesi de aile kurmamdı. Burada eşimle beraber tanışarak bir evlilik gerçekleştirdik. Aslında pilot olmak gibi bir hayalim yoktu. Ancak ben de diğer kursiyer arkadaşlar gibi ilk kez bu kursa katıldığımda havacılığın aslında benim işim olduğuna karar verdim ve bu yönde ilerleyen seviyelerdeki eğitimleri alarak uçuş öğretmenliği yapmaya başladım. Türkiye'de aktif olarak bu işi yapan tek kadın planör uçuş öğretmeniyim. Motorsuz hava aracıyla uçuyoruz. Bu araçla öğrencilere eğitim veriyoruz. Uçmak isteyen yolcularımızı havacılıkla tanıştırıyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.