Et ye kansızlık çekme!

Anemi, yani toplumda bilinen adıyla kansızlık özellikle kadınların canını sıkıyor. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı ve nabızda hızlanma gibi belirtiler veriyor. Ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Kansızlık ayrıca mide ve bağırsak kanseri olmak üzere birçok önemli hastalığın belirtisi olarak da gösteriliyor. Yaygın görülen bu kan hastalığı, kandaki alyuvar hücresine oksijen taşıyan hemoglobin miktarının normalin altında görülmesiyle ortaya çıkıyor. Kısaca kansızlık tanımsal olarak; hücrelere oksijen taşımak ve kana kırmızı rengi vermek gibi önemli görevleri bulunan hemoglobin miktarının olması gereken seviyenin altında seyretmesiyle meydana gelen ve toplumlarda yaş grubu fark etmeksizin sıklıkla karşılan hastalık çeşidi olarak biliniyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, yaklaşan Kurban Bayramı'na vurgu yapıyor. Kansızlığın en büyük ilacının, kırmızı et tüketmek olduğunu söylüyor.