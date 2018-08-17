Yol Durumu
  1. Polisiye haber!
  2. İşte yeni evi

Nusjet

, ete tuz ekti. Paraya para demedi. Son olarak önceki gece yeni aldığı jete bindi. ’da geçtiğimiz yıl yolsuzluktan gözaltına alınıp serbest bırakılan Bin Talal’ın Riyad’daki ofisine gitti...

Nusjet
Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, sınırları aştı. Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı. Gökçe, 'tan Dubai'ye kadar çok sayıda noktada restoran açtı. Hem şöhreti hem parayı katladı. Kendine 12 yolcu kapasiteli özel bir jet aldı. Bunun için 5 ila 7 milyon euro arasında bir parayı gözden çıkardı. Ardından uçağına atladı.



Önceki gece yeni jetiyle 'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl yolsuzluktan gözaltına alınıp serbest bırakılan Bin Talal'ın kapısını çaldı. Prens El Velid Bin Talal ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Nusret'in ziyaret ettiği Prens El Velid Bin Talal ise geçtiğimiz yıl dünya gündemini sallayan bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox'un hissedarları arasında olan Suudi işadamı yolsuzlukla suçlanmıştı. 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Prens El Velid Bin Talal daha sonra serbest bırakılmıştı.

Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar