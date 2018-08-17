Kendine has eti tuzlama (saltbea) hareketiyle dünya çapında fenomen olan Nusret Gökçe, sınırları aştı. Türkiye ile yurt dışı arasında mekik dokumaya başladı. Gökçe, New York'tan Dubai'ye kadar çok sayıda noktada restoran açtı. Hem şöhreti hem parayı katladı. Kendine 12 yolcu kapasiteli özel bir jet aldı. Bunun için 5 ila 7 milyon euro arasında bir parayı gözden çıkardı. Ardından uçağına atladı.
Önceki gece yeni jetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl yolsuzluktan gözaltına alınıp serbest bırakılan Prens El Velid Bin Talal'ın kapısını çaldı. Prens El Velid Bin Talal ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Nusret'in ziyaret ettiği Prens El Velid Bin Talal ise geçtiğimiz yıl dünya gündemini sallayan bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox'un hissedarları arasında olan Suudi işadamı yolsuzlukla suçlanmıştı. 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Prens El Velid Bin Talal daha sonra serbest bırakılmıştı.
Önceki gece yeni jetiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Suudi Arabistan'da geçtiğimiz yıl yolsuzluktan gözaltına alınıp serbest bırakılan Prens El Velid Bin Talal'ın kapısını çaldı. Prens El Velid Bin Talal ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Nusret'in ziyaret ettiği Prens El Velid Bin Talal ise geçtiğimiz yıl dünya gündemini sallayan bir operasyonda gözaltına alınmıştı. Twitter, Euro Disney, Twentieth Century Fox'un hissedarları arasında olan Suudi işadamı yolsuzlukla suçlanmıştı. 17 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 100 kişisinden birisi olan Prens El Velid Bin Talal daha sonra serbest bırakılmıştı.
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