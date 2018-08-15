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Sabrı taştı

Sabrı taştı
Trabzon'da başına taş parçaları düşen kadın, taburcu edildi. Korkunç olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. Fransız vatandaşı Lidya Udan Orhan, Türk eşiyle birlikte 'a tatile gitti. Kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi binadan kopan beton parçaları genç kadının başına isabet etti. ucuz atlatan genç kadın, dün tedavisinin ardından taburcu edildi. gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Kayınpederi Yaşar Orhan ise "Polise ifade verdik, gerekeni yapacağız" dedi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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