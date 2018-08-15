Trabzon'da başına taş parçaları düşen kadın, taburcu edildi. Korkunç olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. Fransız vatandaşı Lidya Udan Orhan, Türk eşiyle birlikte Trabzon'a tatile gitti. Kaldırımda yürüdüğü sırada tarihi binadan kopan beton parçaları genç kadının başına isabet etti. Kazayı ucuz atlatan genç kadın, dün tedavisinin ardından taburcu edildi. Polise gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Kayınpederi Yaşar Orhan ise "Polise ifade verdik, gerekeni yapacağız" dedi.
Sabrı taştı
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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