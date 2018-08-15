Klima nefesinizi kesmesin!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle tercih edilen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor! Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Neşat Bozkurtgil, klima yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor... Klima, 50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor.
ASTIMI TETİKLER
Klimalar sadece zatürre değil, yüz felcine de neden oluyor. Astım krizini tetikliyor, sinüziti olanlarda baş ağrısı yapıyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
● Klimaların bakım ve temizliği her yıl yapılmalı,
● Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli,
● Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı
ASTIMI TETİKLER
Klimalar sadece zatürre değil, yüz felcine de neden oluyor. Astım krizini tetikliyor, sinüziti olanlarda baş ağrısı yapıyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
● Klimaların bakım ve temizliği her yıl yapılmalı,
● Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli,
● Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı
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