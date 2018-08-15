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Gençliğin sırrı kayısıda saklı

Gençliğin sırrı kayısıda saklı
Lezzetiyle ağızları tatlandıran kayısı, yazın tazesi kışın kurusuyla en sevilen meyvelerin başında geliyor. Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, antioksidan etkisine sahip kayısının kalp dostu olduğunu vurguluyor. Kan basıncını düzenleyen kayısı, kemikleri ve dişleri kuvvetlendiriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Cildi nemlendirerek bozukluklarını gideriyor.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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