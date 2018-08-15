Lezzetiyle ağızları tatlandıran kayısı, yazın tazesi kışın kurusuyla en sevilen meyvelerin başında geliyor. Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, antioksidan etkisine sahip kayısının kalp dostu olduğunu vurguluyor. Kan basıncını düzenleyen kayısı, kemikleri ve dişleri kuvvetlendiriyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Cildi nemlendirerek cilt bozukluklarını gideriyor.
Gençliğin sırrı kayısıda saklı
Etiketler: cilt
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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