Yol Durumu
  1. Kırmızı alarm
  2. Köprüyü soydular!

Canavar!

Psikolojik sorunları olan anne , kızı Yulia’yı baltayla katletti. Suçlamaları kabul eden , “Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürdüm” dedi

Canavar!
'da yaşanan aile dramı yürekleri parçaladı. Korkunç olay ülkenin Perm iline bağlı Çaykovski şehrinde yaşandı. isimli kadın, adı henüz bilinmeyen iyle boşandı. Kızı Yulia ve oğlu Sertan ile birlikte yaşamaya başladı. Geçimini sağlamak için birden fazla işte çalışan genç kadın, iddiaya göre boşanmanın travmasını atlatamadı.

GURUR DUYARDI
Psikolojisi bozulan genç kadın, geçtiğimiz gece eline baltayı aldı. Yan odada uyuyan 18 yaşındaki kızı Yulia'nın canına kıydı. Talihsiz kızın cansız bedeni abisi Sertan Değirmenci tarafından bulunurken, gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, anne ile kız arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından in işlendiğinden şüphelenildiğini açıkladı. Canavar anne, ifadesinde cinayeti işlediğini doğruladı. "Çok tartışıyorduk, artık dayanamadım. Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürüm" ifadesini kullandı. Bir aile yakını ise "Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Türk eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apartmanlarda temizlikçilik yapıyordu" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Annesinin öldürdüğü Yulia, daha 18 yaşındaydı. Genç yaşta korkunç bir cinayete kurban giden Yulia'nın, ilerleyen günlerde toprağa verileceği açıklandı.

ABİDEN ÇAĞRI
Yulia'yı kanlar içerisinde bulan Sertan Değirmen
Etiketler: , , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar