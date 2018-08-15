Rusya'da yaşanan aile dramı yürekleri parçaladı. Korkunç olay ülkenin Perm iline bağlı Çaykovski şehrinde yaşandı. Tatyana isimli kadın, adı henüz bilinmeyen Türk eşiyle boşandı. Kızı Yulia ve oğlu Sertan ile birlikte yaşamaya başladı. Geçimini sağlamak için birden fazla işte çalışan genç kadın, iddiaya göre boşanmanın travmasını atlatamadı.
GURUR DUYARDI
Psikolojisi bozulan genç kadın, geçtiğimiz gece eline baltayı aldı. Yan odada uyuyan 18 yaşındaki kızı Yulia'nın canına kıydı. Talihsiz kızın cansız bedeni abisi Sertan Değirmenci tarafından bulunurken, cani anne gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, anne ile kız arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından cinayetin işlendiğinden şüphelenildiğini açıkladı. Canavar anne, ifadesinde cinayeti işlediğini doğruladı. "Çok tartışıyorduk, artık dayanamadım. Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürüm" ifadesini kullandı. Bir aile yakını ise "Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Türk eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apartmanlarda temizlikçilik yapıyordu" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Annesinin öldürdüğü Yulia, daha 18 yaşındaydı. Genç yaşta korkunç bir cinayete kurban giden Yulia'nın, ilerleyen günlerde toprağa verileceği açıklandı.
ABİDEN ÇAĞRI
Yulia'yı kanlar içerisinde bulan Sertan Değirmen
GURUR DUYARDI
Psikolojisi bozulan genç kadın, geçtiğimiz gece eline baltayı aldı. Yan odada uyuyan 18 yaşındaki kızı Yulia'nın canına kıydı. Talihsiz kızın cansız bedeni abisi Sertan Değirmenci tarafından bulunurken, cani anne gözaltına alındı. Savcılık yetkilileri, anne ile kız arasında yaşanan şiddetli tartışmanın ardından cinayetin işlendiğinden şüphelenildiğini açıkladı. Canavar anne, ifadesinde cinayeti işlediğini doğruladı. "Çok tartışıyorduk, artık dayanamadım. Onun gibi 7 kızım olsa hepsini öldürürüm" ifadesini kullandı. Bir aile yakını ise "Anneleri son dönemde çok tuhaf davranıyordu. Hangi sebeple kızını öldürmüş olabilir? Şoktayım. Her zaman kızından gururla bahsederdi. Türk eşinden boşandıktan sonra nafaka almadı ve çocuklarına bakabilmek için birkaç işte birden çalışıyordu. Apartmanlarda temizlikçilik yapıyordu" açıklamasını yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Annesinin öldürdüğü Yulia, daha 18 yaşındaydı. Genç yaşta korkunç bir cinayete kurban giden Yulia'nın, ilerleyen günlerde toprağa verileceği açıklandı.
ABİDEN ÇAĞRI
Yulia'yı kanlar içerisinde bulan Sertan Değirmen
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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