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Facia 'gemi'yordu

’nda aynı yerde 4 ay sonra yeni bir faciadan dönüldü. Kargo gemisi, yalılara çarpmaktan son anda kurtuldu

Facia gemiyordu
Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Hazar isimli Malta bayraklı kargo gemisi İstanbul Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi, demir atarak son anda durabildi. Geminin sürüklenme anı kıyıdakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde ise kargo gemisinin son anda durduğu gözlerden kaçmadı. Yaklaşık 1.5 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu yeniden hareket eden dev gemi, yoluna devam etti.

YALIYA ÇARPMIŞTI
7 Nisan 2018 tarihinde 'nün altından geçen yük gemisi, dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Yalı günlerce çökmemesi için korumaya alınmıştı. 4 ay önce yalı sının yaşandığı bölgede dün de az daha bir facia daha yaşanacaktı. Ancak gemi son anda durdu ve faciadan dönüldü.



'nda 4 ay önce yük gemisi, 'na çarpmış, şans eseri kazada ölüm yaşanmamıştı. Ancak büyük hasar gören yalının tadilatı, bir süre önce başlamıştı.
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