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Şelalede facia

Üç kuzen serinlemek isterken şelalede boğuldu...

Şelalede facia
Adana'nın ilçesindeki nde suya giren 3 kişinin kaybolduğu iddiası doğru çıktı. Su altı ekipleri yaptıkları aramada 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.



Cesetlerin Osman Turgut, Şevval Korkmaz ve Savaş Turgut adlı kuzenlere ait olduğu anlaşıldı. Suya serinlemek amacıyla 6 kişinin girdiği bir süre sonra üçünün kendi imkanlarıyla çıktığı ancak diğer üçünün ise akıntıya kapılıp kaybolduğu öğrenildi.




Hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Aladağ'a 37 kilometre uzaktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelaleleri, Çukurova'nın gizli cenneti diye biliniyor.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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