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Prof. Vurgun

, kendisini profesör olarak tanıttı. Kuyumcuyu sahte altın ve euro ile dolandırdı. 80 bin ’lik vurgun yaptı. Kayıplara karıştı.

Prof. Vurgun
Batman'da bir kuyumcu ilginç bir yöntemle dolandırıldı. Olay 10 Ağustos'ta yaşandı. Müşteri gibi işyerine giren Recep Özel (60), eşine sürpriz yapacağını söyledi. 80 bin TL değerindeki bilezikleri yanında getirdiği sahte bileziklerle değiştirdi.

Daha sonra da çekip gitti. Durumu fark eden kuyumcu ise polis çağırdı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Büyük şaşkınlık yaşayan kuyumcu Özgür Avcı, şunları söyledi: "Kendisini üniversitede profesör diye tanıttı. İyi, eli yüzü düzgün, sakin ve kibar bir adamdı. Meğer dolandırıcıymış. Hayret ettik. Eşine yapacağı sürpriz bizeymiş. Bir an evvel yakalanmasını istiyoruz..."



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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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