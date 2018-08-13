Prof. Vurgun

bir kuyumcu ilginç bir yöntemle dolandırıldı. Olay 10 Ağustos'ta yaşandı. Müşteri gibi işyerine giren(60), eşine sürpriz yapacağını söyledi.değerindeki bilezikleri yanında getirdiği sahte bileziklerle değiştirdi.Daha sonra da çekip gitti. Durumu fark eden kuyumcu ise polis çağırdı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Büyük şaşkınlık yaşayan kuyumcuşunları söyledi: "