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Balayına değil mezara!

’da yeni , balayı için yola çıktı, yaptı. Gelin öldü, damat ve 2 kişi yaralandı

Balayına değil mezara!
Yeni i ölüm ayırdı. dün 'da meydana geldi. Ferhat Yalın'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücüler, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler, sürücü Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyetini olduğu bildirildi.

Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren 'ın aracı kullanan ile önceki akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için önce 'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dumlupınar, gözaltına alındı.




1 günlük evli çift, balayına çıktı. Trafik kazasına karıştı. Gelin Özlem Yalın hayatını kaybetti. Damat Ferhat Yalın ağır yaralandı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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