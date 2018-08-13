Balayına değil mezara!

Yeni evli çifti ölüm ayırdı. Kaza dün Aydın'da meydana geldi. Ferhat Yalın'ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp, emniyet şeridinde bekleyen Abdurrahman Gök Dumlupınar yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Diğer sürücüler, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerini aradı. Ekipler, sürücü Yalın, kardeşi Serhat Yalın ve Sinan Koç'u kurtarırken, Özlem Yalın'ın (24) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumlarının ciddiyetini olduğu bildirildi.
Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile önceki akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dumlupınar, gözaltına alındı.
1 günlük evli çift, balayına çıktı. Trafik kazasına karıştı. Gelin Özlem Yalın hayatını kaybetti. Damat Ferhat Yalın ağır yaralandı.
Otomobilden yola saçılan davetiyelerden kazada yaşamını yitiren Özlem Yalın'ın aracı kullanan Ferhat Yalın ile önceki akşam Söke'de yapılan düğünle evlendiği anlaşıldı. Yalın çifti balayı için önce İzmir'e buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere yolculuk yaparken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Dumlupınar, gözaltına alındı.
1 günlük evli çift, balayına çıktı. Trafik kazasına karıştı. Gelin Özlem Yalın hayatını kaybetti. Damat Ferhat Yalın ağır yaralandı.
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