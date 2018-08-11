Selin yüzünden!

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan S, dehşet saçtı.Selin Afra G., taksiciile para anlaşmazlığı yaşadı.Bunun üzerine 3 kişiden biri, müşteri gibi Turan'ın taksisini çağırdı. Araca binen şüpheli tarafından Dörtyol'a götürülen Turan, burada araçlarından inen 2 kişi tarafından durduruldu. 3 kişi, araçtan indirdikleri Turan'ın başına tabanca dayayıp, yüzünü asfalta sürttükten sonra,diyerek kaçtı. Yaralı halde yerde kalan Turan, kendisine geldikten sonra güçlükle kalktı.Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemecesuçundan tutuklandı.Taksici Halil Turan, kendisine tuzak kuran Selin Afra G.'den ve 3 saldırgandan şikayetçi oldu.