Selin yüzünden!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Selin Afra G. (20), dehşet saçtı. Olay, 6 Ağustos günü yaşandı. Selin Afra G., taksici Halil Turan ile para anlaşmazlığı yaşadı.
Genç kız, Turan'ı kaçırıp tehdit etmeleri için 3 kişiyle anlaştı. Bunun üzerine 3 kişiden biri, müşteri gibi Turan'ın taksisini çağırdı. Araca binen şüpheli tarafından Dörtyol'a götürülen Turan, burada araçlarından inen 2 kişi tarafından durduruldu. 3 kişi, araçtan indirdikleri Turan'ın başına tabanca dayayıp, yüzünü asfalta sürttükten sonra, "Selin'in selamı var" diyerek kaçtı. Yaralı halde yerde kalan Turan, kendisine geldikten sonra güçlükle kalktı. Ardından polise giderek yaşadıklarını anlatı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece 'suça azmettirme' suçundan tutuklandı. Polis, Halil Turan'ı yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Taksici Halil Turan, kendisine tuzak kuran Selin Afra G.'den ve 3 saldırgandan şikayetçi oldu.
Genç kız, Turan'ı kaçırıp tehdit etmeleri için 3 kişiyle anlaştı. Bunun üzerine 3 kişiden biri, müşteri gibi Turan'ın taksisini çağırdı. Araca binen şüpheli tarafından Dörtyol'a götürülen Turan, burada araçlarından inen 2 kişi tarafından durduruldu. 3 kişi, araçtan indirdikleri Turan'ın başına tabanca dayayıp, yüzünü asfalta sürttükten sonra, "Selin'in selamı var" diyerek kaçtı. Yaralı halde yerde kalan Turan, kendisine geldikten sonra güçlükle kalktı. Ardından polise giderek yaşadıklarını anlatı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece 'suça azmettirme' suçundan tutuklandı. Polis, Halil Turan'ı yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Taksici Halil Turan, kendisine tuzak kuran Selin Afra G.'den ve 3 saldırgandan şikayetçi oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.