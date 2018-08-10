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lı şampiyon

Yeşil kartlı şampiyon
Karabüklü Fatma Coşkun (19), engel tanımadı. Maddi imkansızlıkların gölgesinde yaşayan Fatma, 3 yıl önce karateyle tanıştı. Antrenörler ı 'a çağırdı. Genç kız 1 ay önce 'na hazırlanırken hastalandı. Parası olmadığı için tedavi olamadı. Antrenörlerinin çıkarttığı genç kız, 1 ay sonra 'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı.

ZAFER HALATÇI
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