Yeşil kartlı şampiyon

Karabüklü Fatma Coşkun (19), engel tanımadı. Maddi imkansızlıkların gölgesinde yaşayan Fatma, 3 yıl önce karateyle tanıştı. Antrenörler genç kızı İstanbul'a çağırdı. Genç kız 1 ay önce Avrupa Şampiyonası'na hazırlanırken hastalandı. Parası olmadığı için tedavi olamadı. Antrenörlerinin Yeşil Kart çıkarttığı genç kız, 1 ay sonra Amasya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı.
ZAFER HALATÇI
ZAFER HALATÇI
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